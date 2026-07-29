Una desconexión en las plantas de generación eléctrica provoca apagones masivos en Ghana

El sistema de transmisión interconectado nacional experimentó “una perturbación en el sistema eléctrico” de madrugada que derivó en la interrupción del suministro, indicó GRIDCo en un comunicado difundido esta mañana.

“Nuestros ingenieros y operadores del sistema están trabajando continuamente, en estrecha colaboración con las partes interesadas del sector eléctrico, para restablecer la energía en el menor tiempo posible sin comprometer la seguridad”, añadió la empresa.

Sin embargo, usuarios en redes sociales continúan reportando cortes intermitentes, mientras que la compañía ha comenzado una investigación para determinar la causa precisa del apagón.

“Seguimos plenamente comprometidos con el restablecimiento del suministro a todos los clientes afectados de la manera más rápida y segura posible, y proporcionaremos más actualizaciones a medida que haya más información disponible”, concluyó el documento.

La estatal GRIDCo se constituyó en diciembre de 2006 tras una gran reforma para modernizar el sector energético, lo que le permitió pasar de ser una red local a interconectar las infraestructuras de varios países de África Occidental y exportar electricidad a vecinos como Togo, Benín y Burkina Faso.

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Aunque la mayor parte de la electricidad ghanesa se genera en centrales hidroeléctricas antiguas, en los últimos años el país comenzó a incorporar gas para satisfacer la creciente demanda.

Si bien el uso de este combustible ha mitigado los cortes de energía, el sector sigue siendo vulnerable a los fallos en la transmisión y a las interrupciones en el suministro.