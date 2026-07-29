Zelenski analiza con el primer ministro polaco su viaje a Washington

"Abordamos numerosos asuntos bilaterales, incluido el diálogo histórico entre nuestros países. Hablé sobre nuestra labor diplomática en Washington", escribió Zelenski en X sobre el encuentro, que se celebró en Lublin (este de Polonia).

Los dos líderes también trataron la cooperación en materia de defensa y cuestiones relacionadas con la protección de Ucrania frente a los "brutales ataques" rusos.

"La defensa antibalística es una prioridad esencial. La seguridad y protección de Ucrania son también la protección y seguridad de Polonia. Nuestra cooperación fortalece tanto a nuestra región como a toda Europa", aseguró Zelenski.

El presidente ucraniano también afirmó que es importante que los refugiados ucranianos en Polonia "se sientan seguros", en alusión al creciente número de incidentes violentos que han tenido como víctimas a ciudadanos ucranianos en ese país.

Las relaciones entre Polonia y Ucrania atraviesan un momento de tensión después de que el presidente polaco, el ultraconservador Karol Nawrocki, le retirase a Zelenski la máxima distinción polaca al mérito, en protesta por el hecho de que una unidad de élite ucraniana fuera bautizada en honor a una milicia nacionalista que masacró a civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A raíz del desencuentro, Zelenski canceló su participación en una conferencia para la reconstrucción de Ucrania organizada por el Gobierno polaco en junio.

"El presidente Zelenski me ha informado sobre el desarrollo de las conversaciones en Washington", anunció por su parte Tusk en un escueto mensaje.

"También discutimos las inversiones polacas en Ucrania, la cooperación antimisiles y el apoyo a Ucrania en su lucha contra el agresor ruso", añadió.

El presidente ucraniano viajó a Washingon este martes y abordó allí con Trump la posible autorización de Washington para que Kiev fabrique por su cuenta sistemas de misiles estadounidenses Patriot para defenderse de ataques rusos.