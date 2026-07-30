Air France-KLM pasó a territorio negativo y perdió 133 millones en el primer semestre

El grupo franco-neerlandés tuvo entre enero y junio un resultado operativo de 343 millones de euros, lo que supone un descenso del 64 % frente a esos mismos meses del pasado año, impactado por los efectos de la subida del carburante.

"Se prevé que el gasto en combustible alcance los 8.900 millones de dólares en el ejercicio 2026, frente a la estimación de 9.300 millones de dólares del trimestre anterior", detalló la compañía ante la evolución de los precios del petróleo, aunque precisó que la cifra refleja un aumento de 2.000 millones de dólares respecto a 2025.

En un comunicado, el consejero delegado del grupo, Benjamin Smith, explicó que, tal y como se anticipaba, el precio del carburante "ha pesado" sobre los resultados semestrales, pero resaltó que, gracias a la "agilidad" en la política tarifaria y a la disciplina en materia de costes, se logró compensar buena parte del impacto.

Frente a eso, Smith resaltó "un sólido desempeño comercial, impulsado por una demanda que se mantiene sostenida para los viajes en las clases premium, especialmente desde y hacia Asia y América del Norte".

Pero advirtió de que el entorno internacional sigue siendo "particularmente volátil" y de que la capacidad de adaptación de la red de vuelos seguirá siendo un factor clave para el rendimiento del grupo.

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La facturación fue de 16.756 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,4% (del 10,5 % a tipo de cambio constante), y las cargas operativas ascendieron a 16.278 millones de euros, un 7 % más que en la primera mitad del año pasado.

Desglosado por aerolíneas, Air France registró unos ingresos de 10.084 millones de euros (un 5,8 % mejor que el año pasado), KLM de 6.854 millones de euros (8 % de mejora frente a 2025) y para la de bajo coste Transavia fueron de 1.628 millones de euros (10,6 % de aumento).

La división de transporte de mercancías, por su parte, ingresó 1.109 millones de euros (un avance del 11,5 %).

Pese a la incertidumbre geopolítica y las tensiones económicas, el número de pasajeros transportados por todas las compañías del grupo aumentó un 3,2 %, hasta 50,6 millones.

La tasa de ocupación de los aviones de Air France-KLM fue del 87 %, lo que supone una mínima mejora de una décima de punto frente a las cifras de la primera mitad de 2025.

La deuda neta del grupo totalizó 8.376 millones de euros al 30 de junio de 2026, casi igual a la de 2025 (8.392 millones de euros).

Con estos datos el grupo revisó a la baja sus perspectivas de aumento de la capacidad a entre un 2 y un 3 % (anteriormente el grupo proyectaba hasta un 4 % de incremento de la cantidad de asientos ofrecidos en sus vuelos).