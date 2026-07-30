Ataque ruso en Ucrania con 70 misiles y 280 drones provoca ocho muertos, según Zelenski

Del total de las víctimas mortales, al menos cinco perdieron la vida en la localidad de Radushne, en los alrededores de la ciudad de Krivi Rig, donde tres niños murieron junto a sus padres al impactar de forma directa un misil balístico contra su casa, dijo Zelenski.

Otros dos niños de la familia fueron rescatados con vida de debajo de los escombros, agregó el presidente, que dio cuenta también de decenas de heridos en la localidad.

Zelenski habló también en su mensaje de decenas de edificios residenciales, negocios e infraestructuras destruidas y dañadas en las regiones de Kiev, Leópolis, Poltava, Járkov, Mikoláyiv, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano Frankivsk.

El Ejército ucraniano logró derribar más de 260 del total de 280 drones y una parte de los misiles, según el mandatario, que lamentó una vez más el déficit de medios antiaéreos que atraviesa Ucrania.

"La asistencia a destiempo y los retrasos en el suministro de misiles antibalísticos llevan a este tipo de destrucción, a estos niveles de bajas que, por desgracia, estamos viendo hoy", remachó el presidente ucraniano.