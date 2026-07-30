Banamex: Nearshoring genera más empleo pero refuerza la concentración industrial en México

El estudio concluyó que, entre 2019 y 2025, la participación de ambas regiones en el empleo estimado de los sectores vinculados con la relocalización aumentó del 85,6 % al 86,6 %, mientras la correspondiente al sur y sureste retrocedió del 2,2 % al 2,1 %.

“El nearshoring no ha redistribuido la actividad productiva; la ha concentrado aún más en los polos ya existentes”, resumió el reporte del área de Estudios Económicos de Banamex.

El banco analizó la electrónica, las autopartes, la industria aeroespacial, el material desechable de uso médico y el equipo médico electrónico, sectores intensivos en capital, integrados en cadenas globales y orientados principalmente a la exportación hacia Estados Unidos.

Banamex advirtió que "el nearshoring no constituye una categoría estadística oficial", por lo que estos sectores funcionan como un "indicador indirecto" y no permiten distinguir de manera perfecta entre plantas instaladas por la relocalización y establecimientos que operaban previamente.

También apuntó que el empleo conjunto en estas actividades pasó de 1,51 millones de personas en 2018 a 1,76 millones en 2023, lo que representa unos 250.000 puestos adicionales y un crecimiento del 16,6 %, frente al avance del 7,4 % registrado en el resto de las manufacturas.

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A escala estatal, señaló Banamex, la concentración disminuyó ligeramente, pero el reporte señaló que esa imagen resulta engañosa porque las autopartes, que representan el 68,6 % del empleo analizado, se dispersaron entre más entidades y compensaron la creciente concentración de la electrónica y los dispositivos médicos.

El patrón se vuelve más evidente al revisar los municipios, como en el caso del norteño estado de Chihuahua, que concentra el 24,3 % del empleo electrónico nacional, y el 77,5 % de ese personal trabaja en Ciudad Juárez, apuntó el reporte.

Esta ciudad fronteriza reúne por sí sola el 18,9 % del empleo mexicano en electrónica, mientras que la también fronteriza ciudad de Tijuana aporta otro 13,4 %, por lo que ambas concentran casi una tercera parte del total nacional del sector.

En los materiales médicos desechables, indicó el reporte, Baja California posee el 38,4 % del empleo del país y Tijuana concentra el 77,3 % del correspondiente al estado, equivalente al 29,6 % nacional.

Banamex atribuyó la persistencia de estos polos a la mano de obra especializada, las redes de proveedores, la infraestructura y la cercanía con los cruces hacia Estados Unidos, ventajas que se refuerzan entre sí y dificultan que las inversiones se trasladen espontáneamente a las regiones rezagadas.

Para ampliar los beneficios, el análisis consideró necesario fortalecer la energía, el acceso al agua, la conectividad logística y la formación técnica en regiones con ventajas productivas potenciales, pues los incentivos fiscales aislados difícilmente bastarán para atraer manufacturas de alto valor.