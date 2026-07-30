BMW gana un 28,5 % menos en primera mitad de 2026 por desaceleración en China y O. Medio

La facturación de la empresa bávara cayó un 8 % interanual en el semestre de enero a junio, hasta 62.266 millones de euros, al tiempo que su resultado de explotación o ebit sufrió una contracción aún mayor, del 37,4 %, hasta 3.635 millones de euros.

La compañía explicó en su informe financiero del primer semestre del año que "la situación económica y geopolítica se deterioró notablemente en el segundo trimestre", un factor que influyó en unos resultados empresariales que ofrecían un "panorama mixto".

"La desaceleración del mercado en China y los efectos del conflicto en curso en Oriente Medio lastraron los resultados operativos y, por consiguiente, los beneficios", indicó la compañía que, sin embargo, puso de relieve su "sólida cartera de pedidos en Europa y Estados Unidos" y una "tendencia al alza" en ambos mercados.

En lo que respecta al segundo trimestre del año, de abril a junio, el beneficio neto del grupo cayó algo más de un tercio, un 34,9 %, hasta 1.200 millones de euros, cuando en el mismo periodo de 2025 el montante fue de 1.842 millones de euros.

En esos tres meses de 2026, la facturación del fabricante de vehículos cayó un 7,9 % interanual, hasta 31.259 millones de euros, mientras que el ebit sufrió una caída del 38,7 %, hasta 1.631 millones de euros respecto al segundo trimestre de 2025.