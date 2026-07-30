China afirma que alcanzó un "consenso" con la UE para una relación comercial "equilibrada"

El portavoz del Ministerio chino de Comercio He Yadong declaró en una rueda de prensa que ese entendimiento se logró durante la primera reunión del mecanismo de consultas sobre comercio e inversión entre China y la UE, y que ambas partes han pactado de forma preliminar celebrar una segunda cita este otoño.

Según He, Pekín ha trabajado en las últimas semanas para aplicar los resultados de la primera reunión y preparar la siguiente, con una coordinación interna "intensa" y contactos "frecuentes" y de distintos niveles con Bruselas.

El portavoz indicó que los equipos de trabajo de China y la UE han mantenido ya más de 20 consultas, mientras que cuatro grupos de trabajo han abordado de forma "profunda y profesional" las respectivas demandas económicas y comerciales.

He agregó que China está dispuesta a mantener una comunicación frecuente con la UE, sobre la base del "respeto mutuo" y de avanzar en la misma dirección, para explorar soluciones "prácticas y viables" a las preocupaciones de "ambas partes".

El objetivo, según Pekín, es impulsar el comercio bilateral hacia un mayor equilibrio y preservar una relación de socios comerciales clave "estable y equilibrada".

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Las declaraciones llegan tras meses de fricción entre Pekín y Bruselas, con la UE insistiendo en que su relación económica con China es "insostenible" por un déficit comercial anual de unos 360.000 millones de euros y por la presión de sectores industriales chinos como los vehículos eléctricos, las baterías, los paneles solares o los productos químicos.

China rechaza esas acusaciones, niega que exista una sobrecapacidad estructural derivada de subsidios o de una demanda interna insuficiente y acusa a la UE de politizar las diferencias comerciales y avanzar hacia medidas que califica de "proteccionistas".

La tensión también ha aumentado por investigaciones comerciales recíprocas, restricciones europeas en sectores considerados estratégicos y la multa de 550 millones de euros impuesta este mes por Bruselas a la plataforma china AliExpress por no combatir de forma eficaz la venta de productos ilegales, sanción que Pekín condenó y ante la que prometió "medidas contundentes".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de que Bruselas está preparada para adoptar decisiones comerciales a partir de otoño si no se logran avances con China.