China y Tailandia celebrarán en agosto la novena edición de sus maniobras aéreas conjuntas

El Ministerio de Defensa chino informó este jueves de que Pekín desplegará varios tipos de aeronaves y fuerzas de defensa antiaérea terrestres para participar junto a la Fuerza Aérea tailandesa en ejercicios centrados en operaciones conjuntas de defensa aérea y asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

Según la cartera castrense, la de 2026 será la novena edición de la serie de maniobras 'Falcon Strike', cuyo objetivo es profundizar la cooperación práctica y los intercambios entre las fuerzas aéreas de ambos países.

China y Tailandia mantienen desde hace años una agenda regular de ejercicios militares conjuntos en los ámbitos aéreo, naval y terrestre.

El pasado mayo, ambos ejércitos celebraron en territorio tailandés el ejercicio antiterrorista 'Asalto-2026', centrado en operaciones en zonas montañosas y selváticas.

Además de los 'Falcon Strike', ambos países organizan periódicamente las maniobras navales 'Blue Strike', con entrenamientos de ataque marítimo, defensa antiaérea y antimisiles, búsqueda y rescate y lucha contra el terrorismo y la piratería.

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Tailandia, aliado de Estados Unidos pero con estrechos vínculos económicos y de defensa con China, ha ampliado en los últimos años su cooperación militar con Pekín, al tiempo que mantiene una política exterior orientada a preservar el equilibrio entre las dos potencias.