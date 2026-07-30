Coalición latina busca movilizar a millones de votantes hispanos para elecciones en EE.UU.

Las organizaciones UnidosUS, LULAC Institute, Mi Familia en Acción y Latino Victory Foundation presentaron la ‘Coalición de Participación Cívica Latina 2026’, una estrategia que busca contactar directamente a más de 5 millones de votantes latinos y registrar a 250.000 nuevos votantes.

La iniciativa, la primera tomada en conjunto por las cuatro organizaciones, redefine la forma en que se interactúa con los votantes hispanos, "de manera más temprana, más personal y más cercana a la comunidad que nunca", según explicaron en un comunicado.

Los latinos se han convertido en un electorado decisivo en las elecciones, ya que representan el 20% de la población de Estados Unidos, sumando más de 68 millones de personas. Ocho de cada 10 latinos tienen derecho a votar al ser ciudadanos estadounidenses.

A esto se suma que más de un millón de ciudadanos estadounidenses de ascendencia hispana cumplen 18 años cada año.

Pero a pesar de su papel clave en las elecciones, “la mayoría de los votantes latinos no ha recibido noticias de ningún candidato o partido” sobre las elecciones de mitad de mandato, según advierte Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS.

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Esta falta de acercamiento fue confirmada por una encuesta reciente de esa organización, que reveló que el 53% de los votantes hispanos que participaron en las elecciones primarias de Texas no habían sido contactados, por lo que el plan cobra más importancia.

"No podemos aceptar un sistema en el que millones de voces no sean escuchadas", dijo en el comunicado Héctor Sánchez Barba, presidente y director ejecutivo de Mi Familia en Acción, para echar a andar la estrategia que busca “eliminar las barreras” que enfrentan los votantes latinos.

La coalición se ha comprometido a alcanzar objetivos concretos y medibles desde ahora hasta las elecciones presidenciales de 2028. En concreto, busca aumentar la participación electoral de los latinos en al menos un 5 %.

La estrategia pretende llegar a comunidades latinas en más de 40 estados, con inversiones significativas en Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, Nuevo México, Ohio, Pensilvania y Texas, dada su numerosa y creciente población hispana.