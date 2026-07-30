Comisión de pesca de México retiene 462 toneladas de producto pesquero ilegal en junio

En un comunicado, la Conapesca, que depende de la Secretaría de Agrícultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán, "se retuvieron de forma precautoria 462.550 kilos de producto pesquero ilegal durante junio de 2026".

La cifra, precisó la institución, fue el resultado de 236 actas de inspección, 1.137 verificaciones, 1.216 recorridos terrestres y 236 trayectos acuáticos implementados en 19 estados del país.

Además, indicó que los oficiales federales de pesca reportaron el decomiso de 1.436 artes de pesca, 24 vehículos, 17 embarcaciones menores, nueve motores de embarcaciones y el arresto de tres personas.

Tanto objetos, vehículos como las personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por incumplir con lo establecido en la LGPAS.

La Conapesca, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia, señaló que mantiene activa una línea telefónica durante las 24 horas, los 365 días del año, y una página web para recibir reportes de denuncias de pesca ilegal.

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El Gobierno de México refuerza operativos de inspección y vigilancia en las principales zonas pesqueras y acuícolas del país, acciones mediante las que buscan combatir la pesca ilegal, garantizar el aprovechamiento de los recursos y ayudar a consolidar un sector alimentario responsable y competitivo.

A inicios de julio, la Conapesca informó que en el mes habría siete períodos de veda y nueve de aprovechamiento en aguas interiores y marinas de jurisdicción federal.

Expuso que las medidas se tomaron con base en las opiniones técnicas emitidas por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas), esto con la finalidad de proteger a las especies de interés comercial y el medio que les rodea.