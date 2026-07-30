Detienen a conocido actor y alcalde de distrito de Ankara en manos de la oposición turca

Besikcioglu, una de las figuras más populares de la televisión turca, fue elegido alcalde del distrito de Etimesgut en las elecciones locales del 31 de marzo de 2024 bajo las siglas del CHP.

En las ciudades más grandes de Turquía existe la figura del alcalde metropolitano y también la de los regidores de distrito.

La Fiscalía General de Ankara informó de que la investigación se centra en presuntos delitos de organización criminal con fines de lucro, irregularidades en licitaciones públicas, soborno, malversación y amaño de contratos.

En total se emitieron órdenes de detención contra 55 sospechosos, de los que 52 ya han sido arrestados, incluidos 44 empleados municipales, Besikcioglu y cuatro tenientes de alcalde.

Los agentes han registrado viviendas, oficinas y vehículos vinculados a la investigación.

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Esta es la segunda operación contra un distrito municipal controlado por la oposición en Ankara después de la detención este mes del alcalde del distrito de Cankaya.

El miércoles, las autoridades también actuaron contra el municipio de Üsküdar, en Estambul, donde fueron detenidas cinco personas, entre ellas la alcaldesa Sinem Dedetas, también del CHP.

Con la detención de Besikcioglu, asciende a 28 el número de alcaldes del CHP que permanecen bajo custodia policial o en prisión, incluido el alcalde metropolitano de Estambul y uno de los políticos más populares del país, Ekrem Imamoglu.

El CHP sostiene que las investigaciones responden a una estrategia política para debilitar a la oposición e impedir que Imamoglu, su candidato presidencial, pueda enfrentarse al presidente Recep Tayyip Erdogan en las próximas elecciones previstas para 2028.

Las elecciones municipales de 2024 supusieron la primera victoria a escala nacional del CHP sobre el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan y le dieron el control de las principales ciudades del país.