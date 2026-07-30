Egipto confirma que el incendio en buques en puerto mediterráneo fue provocado por un dron

"Tras controlar el incendio que afectó a dos buques en el puerto de Damieta el 29 de julio de 2026, y después de que las autoridades competentes realizaran las investigaciones iniciales sobre el incidente, se confirmó que fue causado por un dron", dijo el Consejo de Ministros egipcio en un escueto comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social Facebook.

Aclaró que "nadie se ha atribuido la responsabilidad del incidente y las autoridades competentes continúan las investigaciones para determinar las circunstancias y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional de Egipto".

De confirmarse que la procedencia sea de Irán o de algunos de sus aliados, sería la primera vez que Egipto se ve involucrado en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero.

Ayer mismo, Arabia Saudí atacó por primera vez, en coordinación con Washington, a las milicias proiraníes en Irak, después de que estas tuvieran como objetivo en los últimos días la infraestructura energética en el reino árabe.

Una fuente de seguridad egipcia dijo este pasado miércoles a EFE, bajo condición de anonimato, que el incendio fue provocado "por un dron de origen y afiliación desconocido" que tuvo como objetivo "un tanque de almacenamiento estadounidense en el puerto de Damieta".

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Asimismo, descartó que el dron fuera lanzado por Israel, Irán o los rebeldes hutíes del Yemen, en un momento de máxima tensión en Oriente Medio.

Por su parte, la empresa de seguridad marítima Ambrey dijo en su página web que "un buque de GNL (gas natural licuado) de propiedad griega y bandera de Bermudas fue alcanzado por al menos un dron", mientras que "una instalación flotante de almacenamiento de GNL de propiedad de EE.UU. con bandera de las Islas Marshall" también sufrió el impacto en el puerto de Damieta.