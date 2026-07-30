El banco español BBVA gana 2.979 millones de euros en México hasta junio, un 8,2 % más

Esa cantidad fue prácticamente la mitad de todo el beneficio de la entidad financiera entre enero y junio: 6.051 millones de euros (unos 6.900 millones de dólares), con una subida del 11,1 %.

El margen de intereses creció en México un 8,2 %, hasta 6.409 millones de euros (cerca de 7.305 millones de dólares); en tanto que las comisiones alcanzaron 1.319 millones de euros (1.500 millones de dólares), un 7,3 % más.

Con todo ello, el margen bruto creció un 8,9 %, hasta 8.565 millones de euros (9.765 millones de dólares).

En América del Sur (Colombia, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Uruguay y Brasil) el beneficio conjunto del semestre fue de 556 millones de euros (635 millones de dólares), un 33,6 % más en tasa interanual en euros corrientes.

Después de México, BBVA consiguió la mayor parte de los beneficios en España: 2.172 millones de euros (2.475 millones de dólares) en el semestre, un 2,3 % más interanual.