El brent sube un 2 % y alcanza los 92 dólares tras los nuevos ataques de EEUU a Irán

Antes del anuncio oficial de los ataques, funcionarios estadounidenses habían asegurado a medios locales que la operación es en represalia por los misiles iraníes dirigidos contra una base estadounidense en Jordania.

El precio del petróleo brent, de referencia en Europa, para entrega en septiembre sube un 1,93 %, y se encuentra en 92,45 dólares.

El crudo europeo registraba el miércoles un fuerte alza de más del 7 % y recuperaba los 90 dólares por barril, por el incremento de las tensiones en Oriente Medio, y llegó a cerrar en 90,46 dólares el barril, aunque en la sesión tocó máximo en los 91,06 dólares por barril, que ya a esta hora supera al acercarse a los 92 dólares.

El west texas intermediate (WTI) registra un avance del 0,89 %, y el barril está en 85,21 dólares tras terminar con un alza del 6,56 %, hasta 84,46 dólares el barril, ante la escalada en Oriente Medio.

Frente al alza del petróleo, el gas natural TTF registra una caída del 1,11 %, y el megavatio/hora se encuentra en 59,75 euros.