El gran incendio de Creta sigue descontrolado mientras remiten los demás frentes en Grecia

Los fuertes vientos que alcanzaron este jueves los 125 kilómetros por hora no permiten vuelos continuos de aviones y helicópteros cisterna y han propagado las llamas hacia el suroeste de Creta, hacia las localidades de Ayia Paraskevi, Keramés y Agalianos, explicó el portavoz en declaraciones a EFE.

Los esfuerzos de los 225 bomberos que operan con medio centenar de camiones en la zona se concentran en este punto, ya que unos kilómetros más hacia el este, cerca del pueblo costero de Ayia Galini, donde ardía el incendio a lo largo del miércoles, el fuego está en remisión.

De hecho, los residentes, tanto de este pueblo como de los otros seis cercanos que fueron evacuados la víspera, ya han empezado a regresar paulatinamente a la zona junto con unos 2.000 turistas, según el Ministerio de Crisis Climática y Protección Civil.

En este incendio, cerca de la localidad de Saktouria, dos bomberos, de 25 y 58 años de edad, murieron el miércoles, después de que quedaran atrapados en medio de las llamas con su camioneta.

A estas muertes se suma la de un tercer bombero, de 27 años, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Gitión, que perdió la vida tras operar en un incendio en la península del Peloponeso (sur), que este jueves ya se encuentra controlado.

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El bombero se sintió indispuesto durante las tareas de extinción, se desplomó y falleció, pese a los intentos de reanimación de los servicios de emergencia.

Bajo control está también el incendio que se declaró el pasado martes en la isla turística de Paros, en el archipiélago de las Cícladas, que obligó a evacuar varias zonas en el centro y el sur de la isla.

Mientras tanto, las autoridades han detenido a cuatro personas por este incendio, que se declaró en el vertedero de residuos de la isla y se propagó rápidamente hacia el sur.

Entre los detenidos se encuentra el alcalde de Paros, el teniente de alcalde encargado de los residuos, un contratista de la agencia local de gestión de residuos y un conductor de un camión de basura, informó el diario Kathimerini.

Los cuatro declararán este jueves ante un juez sobre lo sucedido, tras lo cual se decidirá si se les imputa por la comisión de algún delito relacionado con la provocación de incendios.

Un segundo incendio que se declaró la víspera en Creta, la isla más grande de Grecia, en la región oriental de Lasithi, también se encuentra en remisión este jueves, aunque decenas de bomberos permanecen en la zona y luchan contra pequeños focos dentro del perímetro del fuego, señaló el portavoz.

La situación es parecida también en la isla griega de Lesbos, en el Egeo oriental, donde un incendio obligó a evacuar la víspera algunas zonas del pueblo costero de Plomari, de unos 2.500 habitantes, situado en el sur de la isla.