El Nikkei sube un 5,1 % a la apertura por el impulso de las tecnológicas

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador, que agrupa los 225 títulos más representativos del mercado japonés, subía 3.462,42 puntos, hasta los 65.329,85 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, registraba una caída del 2,46 %, o 97,2 puntos, hasta las 4.049,70 unidades.

La tendencia al alza del parqué tokiota continúa la recuperación de las empresas del sector tecnológico y la inteligencia artificial (IA) el jueves, y llega tras el cierre en verde de Wall Street gracias al buen desempeño de Microsoft tras la publicación de sus resultados trimestrales.

Entre las compañías de semiconductores, Advantest se disparaba un 17,92 %, Disco, un 16 %, y Tokyo Electron ganaba un 10,45 %.

SoftBank, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión, que ha apostado fuerte por la IA, subía el 15,14 %.

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El principal banco japonés, MUFG, avanzaba por su parte un 2,27 %.

Sin embargo, en el sector del automóvil, el fabricante de vehículos Toyota retrocedía un 0,61 % y su rival Honda cedía un 1,62 % a la baja.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony caía un 1,47 %, mientras que Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, descendía un 0,36 %.