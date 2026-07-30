El presidente de Ceuta pide apoyo al Gobierno español por "absoluta emergencia migratoria"

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda de una actuación consecuente a través de un mando único que garantice que la respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", dijo Vivas en alusión a los centenares de inmigrantes que en los últimos días están entrando a nado a Ceuta de manera irregular desde Marruecos.

En declaraciones a varias radioemisoras, Vivas alertó de que son entre 1.500 y 2.000 las personas llegadas a la ciudad de esta manera en el plazo de diez días.

"Para que en el resto de España se puedan hacer una idea, es el equivalente al 2 % de toda la población de Ceuta", ilustró. "Es como si hubieran entrado por vía marítima y de manera irregular un millón de personas a España" en ese tiempo, señaló en la cadena SER.

El presidente ceutí resaltó que "la sobreocupación del área de menores (inmigrantes) es de un 2.400 por ciento, y el número de migrantes que hay fuera del centro de estancia temporal para adultos es superior al que hay dentro".

"En el intento de llegar a Ceuta, han aparecido en el mar sesenta cadáveres en el último mes -indicó-. Por otra parte, esta crisis está teniendo un impacto en la población (local) que, de manera justificada, tiene sensación de vulnerabilidad y de inseguridad".

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Por todo ello, Vivas solicitó "el apoyo financiero del Estado, intensificar la colaboración con Marruecos y reforzar a los cuerpos de seguridad en efectivos y en medios".