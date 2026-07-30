FundéuRAE: "cúteres" y "cúters", plurales de "cúter"

En los medios de comunicación pueden verse opciones diversas: "Fin a los cúter en las farmacias", "Este set de cúteres es la alternativa a las tijeras de toda la vida" o "Se prohíben en cabina objetos como hojas de afeitar o cúters".

A partir del inglés 'cutter', se ha adaptado la forma "cúter", con tilde por ser voz llana acabada en "-r". Como indica el 'Diccionario panhispánico de dudas', a la hora de establecer el plural, este puede hacerse como "cúteres", con tilde por ser esdrújula, o como "cúters", con tilde por ser llana acabada en grupo consonántico.

No es apropiado, en cambio, dejar invariable en número este sustantivo ("los cúter").

La misma obra añade que está asentado su uso como nombre masculino, no femenino, por lo que en "No precisó si pudo haberse realizado con una cúter" lo indicado sería decir "... con un cúter".

Con este sentido, se emplea también, según el 'Diccionario de la lengua española', el término "trincheta" en Argentina y Uruguay.

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Por tanto, en los ejemplos del principio, las dos frases finales son adecuadas, pero no lo es la primera, donde se podría haber escrito "Fin a los cúters/cúteres en las farmacias".

Las mismas consideraciones con respecto al género y al número se aplican cuando "cúter" alude a una embarcación: "El permiso está dado para los cúteres/cúters de seguridad marítima".

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.