Juez dicta condena de quince años contra empresario chino-mexicano después de dos décadas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves en un comunicado que el juez también impuso al empresario chino-mexicano una multa de 140.400 pesos (unos 8.017 dólares), negó los sustitutivos de prisión y el beneficio de condena condicional.

La autoridad judicial suspendió sus derechos políticos y civiles y ordenó su amonestación, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con la fiscalía federal capitalina.

La FGR señaló que agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron el 14 de febrero de 2019, por reclusión, el mandato contra Ye Gon y que días después se dictó auto de formal prisión por su probable participación en transferencias de recursos desde México hacia el extranjero.

El 25 de julio de 2019, un magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la resolución.

Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 'Altiplano', en Almoloya de Juárez, en el central Estado de México.

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El caso estalló en marzo de 2007, cuando las autoridades hallaron en su residencia en Ciudad de México unos 207 millones de dólares en efectivo, considerado por el Departamento de Justicia estadounidense el mayor aseguramiento de dinero realizado hasta entonces por autoridades policiales.

Ye Gon sostuvo que había sido obligado a guardar parte del efectivo y atribuyó al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, la frase “cooperas o cuello”, popularizada como “coopelas o cuello”; aunque Lozano rechazó la acusación.

Estados Unidos lo detuvo en julio de 2007, pero por narcotráfico, el proceso se desestimó en 2009 para permitir su extradición y proceso en México, que lo reclamaba por delincuencia organizada, delitos contra la salud, armas y lavado de dinero.

Tras años de litigios, fue entregado a México el 18 de octubre de 2016 y aun enfrenta otros juicios por estos delitos.