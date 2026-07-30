Kazajistán condena un nuevo ataque contra petrolero en terminal del oleoducto del Caspio

"El buque petrolero NISSOS SIFNOS, bajo bandera de las Islas Marshall y al servicio de la empresa Tenguizhevroil (perteneciente a Chevron), fue objeto de un ataque terrorista mientras cargaba petróleo en una terminal de KTK", señaló la corporación en un comunicado.

A consecuencia del impacto del dron se desató un incendio en la cubierta, que fue sofocado por la tripulación del buque y la ayuda de tres navíos de apoyo de la empresa, según el consorcio.

"No hay víctimas entre los empleados de KTK o de las compañías subcontratadas. Se evitó el derrame de crudo", añadió, y señaló que el buque conserva su capacidad de flotación y se valoran los daños ocasionados.

La carga de crudo se detuvo, aunque "las instalaciones del oleoducto funcionan con normalidad", sostuvo KTK.

La corporación añadió que, además, a 6 millas náuticas de la terminal fue atacado otro buque petrolero, el MARATHI, bajo bandera de la Isla de Man, que se dirigía a la terminal de KTK para cargar petróleo.

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"De tal modo han sido ignorados los llamamientos de Kazajistán y otros accionistas extranjeros de KTK, hechos incluso a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre la inadmisibilidad de ataques contra la infraestructura energética internacional", indicó.

Estos ataques, según la empresa kazaja, "afectan a los mecanismos de comercio internacional ininterrumpido de recursos energéticos y causa daños notables a los intereses económicos de Kazajistán y los accionistas occidentales de KTK (...), incluyendo Chevron, Exxon Mobil, Eni, Total, Shell y otros".

"Este tipo de ataques terroristas también pone en peligro las vidas de las tripulaciones internacionales de los petroleros, crean riesgos ecológicos considerables en el mar Negro, ya que el ataque contra un petrolero en la zona de carga podría haber conducido al incendio del buque y un derrame de crudo de gran magnitud", concluyó.

Los reiterados ataques contra las instalaciones de KTK han provocado suspensiones tanto de la extracción de petróleo en los yacimientos kazajos como del bombeo por el Oleoducto del Caspio hasta el puerto de Novorosíisk y de su posterior trasiego hasta el mercado occidental.

La estadounidense Chevron es uno de los principales accionistas de KTK (posee un 15 % de las acciones), que transporta el 80 % de las exportaciones de petroleo kazajo.

Países como Alemania dependen más que nunca de los hidrocarburos kazajos desde que cesara la importación de gas y petróleo ruso por la guerra en Ucrania. La propia España importa anualmente más de 2 millones de toneladas de crudo de la república centroasiática.

Esto impulsó el pasado fin de semana al presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, a pedirle a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que detenga de una vez por todas los combates sobre Ucrania.