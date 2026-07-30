Kenia restaura el suministro eléctrico tras un apagón generalizado en varias regiones

"Nos complace anunciar que el suministro energético ha sido completamente restaurado a todos los clientes afectados alrededor de las 02.00" hora local (23.00 GMT del miércoles), indicó la compañía eléctrica estatal Kenya Power en un comunicado.

Tras ello, agradeció la "paciencia" y el apoyo a sus equipos mientras trabajaban para recuperar el suministro de energía.

A pesar del corte eléctrico, EFE pudo constatar que muchas residencias, centros comerciales y negocios en Nairobi pudieron mantener su actividad con normalidad gracias a generadores.

Mientras, algunas áreas de la zona norte del valle del Rift y del oeste del país mantenían el suministro eléctrico, según la empresa estatal.