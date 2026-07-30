La AIE eleva al 29 % su previsión de la cuota de venta global de coches eléctricos en 2026

En un informe publicado este jueves en el que revisa las previsiones que había anunciado hace apenas dos meses, la AIE explica que en la primera mitad de este año se han comercializado alrededor de un 5 % menos de coches que en el mismo periodo de 2025, sobre todo por el pinchazo en los dos mayores mercados, China y Estados Unidos.

La razón son las presiones económicas, en un contexto marcado sobre todo por los efectos de la guerra en Oriente Medio a partir del 28 de febrero, los elevados precios de los combustibles y algunos cambios en las políticas que afectan al sector.

En el caso de los vehículos eléctricos, las ventas globales disminuyeron un 1 % en el primer semestre, con alrededor de 9 millones de unidades comercializadas, y eso esencialmente por el desplome del 20 % en China, el país líder de esta tecnología, que no pudo ser compensado con los incrementos en más de otros 90 países.

En total, los eléctricos representaron un 24 % de todas las matriculaciones en el mundo en el período, un punto porcentual más que entre enero y junio de 2025.

Pero si se observa la evolución, lo más sobresaliente es que en el segundo trimestre (abril-junio) las matriculaciones de coches eléctricos en todo el mundo fueron un 4 % superiores a las del mismo periodo de 2025 y, sobre todo, un 35 % superiores a las del primer trimestre, con más de 5 millones.

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Los autores del informe subrayan que hay mercados importantes del vehículo eléctrico, como Australia, Brasil, India, Corea del Sur o Vietnam, donde las ventas de este tipo de coches prácticamente se han duplicado desde marzo (tras comenzar la guerra en Oriente Medio) y hasta finales de junio.

Europa fue la región del mundo en la que se registró el mayor incremento de ventas de coches eléctricos en el primer semestre, en total un 30 % más que en la primera mitad de 2025.

En Alemania fueron 140.000 vehículos eléctricos más que en la primera mitad de 2025, en el Reino Unido 100.000 más, en Francia 95.000 más, en Italia 75.000 más y en España 40.000 suplementarios.

En el conjunto de la Unión Europea, los eléctricos representaron más del 30 % de los coches comercializados entre enero y junio, frente al 27 % en el mismo periodo del año previo, y en el Reino Unido esa cuota subió hasta el 38 %.

En Latinoamérica, las ventas de eléctricos se duplicaron con creces en el primer semestre, respecto a los mismos meses de 2025, y el salto fue del 130 % si se considera de forma aislada el periodo que va desde marzo hasta junio.

El elemento crucial para determinar el ritmo de recuperación global en todo el año va a ser de nuevo China, donde se espera que se comercialicen este año un número de vehículos eléctricos similar al de 2025 y que su cuota de mercado suba a más del 60 %.

Otro factor importante es el hecho de que el descenso del 20 % de las ventas de coches allí en el primer semestre (unos 2,5 millones de vehículos matriculados menos) ha llevado a los fabricantes de ese país a incrementar sus exportaciones en un 65 %.

En el caso de los eléctricos, el tirón de las exportaciones de vehículos chinos ha sido todavía mucho mayor, del 120 %, y representaron más del 45 % de los coches fabricados allí que fueron destinados a mercados en el exterior.

La llegada masiva de esos coches eléctricos chinos, que en algunos casos todavía no se ha producido, puede trastocar esos mercados, en particular si se llegan a comercializan a precios más bajos.