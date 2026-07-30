La economía española crece el 0,7 % en el segundo trimestre de 2026

La demanda interior aportó 0,6 puntos al Producto Interior Bruto (PIB), en tanto que la exterior (exportaciones e importaciones) supuso 0,1 puntos, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

La formación bruta de capital fijo (inversión) aumentó un 0,4 % en el segundo trimestre, una décima más que el anterior, y especialmente en productos de la propiedad intelectual (1,7 %).

Creció un leve 0,1 % en vivienda, edificación y construcción, así como en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento.

Entre abril y junio pasados, se ralentizó una décima el consumo de las familias, en tanto que el gasto final de las administraciones públicas aumentó un 0,3 %, aunque tres décimas menos que el trimestre anterior, cuando fue del 0,6 %, detalló el INE.

Las exportaciones subieron un 0,8 %, frente al 0,6 % de caída del primer trimestre. También subieron las importaciones, un 1,6 %, después de que descendieran un 0,9 % entre enero y marzo.

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Por sectores productivos, la industria fue el que más creció durante el segundo trimestre del año, un 1 %, por delante de los servicios (0,8 %), la construcción (0,6 %) y el grupo de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (0,2 %).

En sentido contrario, descendieron las actividades artísticas y recreativas, un 0,3 %.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró en redes sociales que "España sostiene el pulso de crecimiento y sigue liderando el avance de las grandes economías de la zona del euro".

"Las medidas económicas de este gobierno funcionan y España avanza con ellas", según el jefe del Ejecutivo.