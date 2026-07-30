La Feria del Libro de La Habana ofrecerá 1.300 novedades y será Rusia el país invitado

Esta 34 edición de la Feria, la cita del libro más importante del país, comercializará más de dos millones de ejemplares de autores clásicos, contemporáneos y títulos electrónicos, refirieron reportes de medios estatales.

Rusia presentará una amplia variedad de su literatura y una cartelera cultural que incluye una muestra cinematográfica en colaboración con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos.

También se esperan delegaciones de China, México, Argentina, Venezuela, Brasil, España, entre otras naciones, según los organizadores.

Este año a Feria estuvo inicialmente programada en febrero, pero fue postergada por "la situación extraordinaria que vive el país", debido al bloqueo petrolero aplicado desde enero por el Gobierno de Estados Unidos contra la isla, según comunicaron entonces sus organizadores.

El programa del evento literario también incluye la entrega de los Premios Nacionales de Literatura; Ciencias Sociales; Edición; el Nicolás Guillén de poesía; Alejo Carpentier de ensayo, cuento y novela; los Premios Calendario, de la Asociación Hermanos Saíz y el reconocimiento La Puerta de Papel, del Sistema de Ediciones Territoriales.

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Además, en su contexto se realizarán los coloquios dedicados a la a los escritores cubanos Marilyn Bobes y José Bell Lara, uno especializado en ciencias sociales y otro sobre el tema científico-técnico.

Habrá espacios que acogerán el salón profesional del libro, un encuentro de editores, de traductores literarios, historiadores, los de jóvenes escritores de Iberoamérica y promotores de la poesía, los coloquios de ciencias sociales, de salud humana y medio ambiente, el pabellón infantil y juvenil Tesoro de Papel y los proyectos Cuba Digital y Nuestra Historia.