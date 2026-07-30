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30 de julio de 2026 a la - 22:10

La producción industrial de Japón creció un 1,3 % el pasado junio

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Tokio, 31 jul (EFE).- La producción industrial de Japón aumentó un 1,3 % el pasado junio con respecto a mayo, marcando un tercer mes consecutivo de crecimiento, según datos publicados este martes por el Gobierno.

Por EFE

Este aumento es superior al registrado en mayo, cuando el índice creció un 0,5 %, y según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) del país asiático, la actividad de las fábricas niponas continúa "fluctuando de forma indecisa".

En relación con junio de 2025, el índice subió un 4,2 %.

Las principales industrias que más influyeron en el aumento de la producción fueron las dedicadas a la producción de maquinarias y equipos electrónicos de información y comunicación. Por el contrario, uno de los sectores que registró mayores descensos fue el de componentes y dispositivos electrónicos.

Según los datos de un sondeo realizado por el Ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial aumente un 1,2 % en julio, y un 4,5 % en agosto.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y se considera un indicador clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente de sus exportaciones manufactureras.