La RD del Congo eleva a 1.521 la cifra de muertos y a 3.442 los casos confirmados de ébola

Así, la actual epidemia, la decimoséptima que afecta a la RDC, se encuentra cerca de convertirse en el segundo brote con más contagios registrados de la historia, superando al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Ambos siguen por detrás, sin embargo, del brote que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, con unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

Según el último boletín publicado este jueves por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 28 de julio, la tasa de letalidad del brote actual se sitúa en el 44,2 %.

Además, 797 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalización" y 615 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 78,3 %.

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), así como Tshopo (centro-norte).

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"Los desafíos operacionales identificados (seguridad de los equipos, seguimiento de contactos, capacidad de los centros de tratamiento de ébola, suministro de material) se están abordando en el marco de un plan de acción concertado entre las autoridades sanitarias y los socios", señaló la cartera ministerial.

Tras ser declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, el brote se propagó también a este segundo país.

Sin embargo, Uganda dio de alta el pasado 16 de julio al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

Uganda se declaró "libre de ébola" el 28 de julio, después de completar la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para notificar el fin del brote, si bien el país decidió hacer el cálculo desde el desde el alta del último contagio local y no del citado caso del 16 de julio, que era de un ciudadano congoleño.

La actual epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.