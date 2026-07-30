La UE desembolsa 3.470 millones de euros más a Ucrania para drones, misiles y cazas

Este desembolso incluye, por un lado, un tramo adicional del primer calendario de productos sobre la adquisición de drones y, por otro, financiación adicional para drones de largo alcance propulsados por reactores, misiles y cazas Gripen.

"Hoy invertimos otros 3.470 millones de euros para ayudar a proteger el cielo de Ucrania. Con este nuevo desembolso, en el marco de nuestro paquete de préstamos de 90.000 millones de euros, ayudamos a Ucrania a defender a su población", declaró en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Además, estamos acercando nuestras industrias de defensa, combinando la escala industrial de Europa con la innovación inigualable de Ucrania. Este es nuestro nuevo Pacto de Drones, que va tomando forma. Y que este nuevo apoyo envíe un mensaje claro: cada ataque ruso refuerza la determinación de Ucrania de ser libre, y nuestra determinación de estar junto a Ucrania durante el tiempo que sea necesario", subrayó.

Este desembolso se enmarca en el préstamo de apoyo a Ucrania, dotado de 90.000 millones de euros, de los cuales 60.000 millones están destinados a reforzar las capacidades y la industria de defensa del país.

Dentro de esta partida, la Comisión ya había desembolsado 3.900 millones de euros el 30 de junio y 1.100 millones el 15 de julio, antes del pago de hoy.

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Solo en 2026 está previsto desembolsar 28.300 millones de euros dentro de esta partida de defensa, cifra que incluye tanto lo ya pagado como lo que queda por llegar. El reparto definitivo se cerrará en septiembre, con la adopción de los calendarios de productos, y los pagos se prolongarán hasta finales de año.

Al margen de este desembolso, el Consejo de la UE modificó este jueves la llamada Facilidad para Ucrania y su correspondiente plan, con la hoja de ruta de reformas que Kiev debe cumplir antes de recibir los desembolsos de ese instrumento.

La modificación incorpora 8.300 millones de euros adicionales de financiación para 2026, procedentes de la partida presupuestaria del préstamo de apoyo a ese país.

La Facilidad para Ucrania, en vigor desde el 1 de marzo de 2024, aporta más de 50.000 millones de euros en financiación estable, entre subvenciones y préstamos, para apoyar la recuperación, reconstrucción y modernización de Ucrania entre 2024 y 2027.

Desde su entrada en vigor, ya ha desembolsado 6.000 millones de euros en financiación puente, 1.890 millones en prefinanciación y siete tramos por un total aproximado de 21.600 millones de euros.