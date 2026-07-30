Las fuertes lluvias obligan a evacuar a más de 46.000 personas en China

En Sichuan, entre la mañana local del miércoles y la de este jueves, casi 40.000 personas fueron trasladadas preventivamente en 14 municipios, informó la televisión estatal CCTV citando a las autoridades provinciales.

Las mayores evacuaciones se registraron en la localidad de Ya'an, con 13.225 personas.

En el mismo periodo, zonas de la provincia, de un tamaño similar al de Suecia y con 83 millones de habitantes, registraron lluvias torrenciales, con un máximo de 155,4 milímetros en la localidad de Guangyuan.

Con este último balance, Sichuan acumula desde el inicio de la temporada de inundaciones 686.515 traslados preventivos de personas, según la misma fuente.

En el noreste, el distrito de Wangqing, en la provincia de Jilin, registró este miércoles precipitaciones de hasta 225,5 milímetros.

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Este miércoles, Wangqing había trasladado de urgencia a 7.379 personas procedentes de los nueve municipios más afectados, después de elevar al máximo nivel su respuesta de emergencia por inundaciones y adoptar medidas de suspensión de clases, trabajos, negocios, transporte y actividades colectivas al aire libre.

El Centro Meteorológico Nacional mantenía este jueves una alerta amarilla por lluvias para numerosas provincias del país, con acumulados locales de entre 100 y 200 milímetros.

Las autoridades meteorológicas pidieron precaución ante el riesgo de riadas de montaña, desastres geológicos, crecidas en ríos pequeños y medianos e inundaciones urbanas, en un julio marcado por tifones, lluvias extremas y desprendimientos con decenas de víctimas en varias provincias chinas.