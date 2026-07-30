Líbano ordena "búsqueda e investigación" a un banquero libanés por cenar con Netanyahu

La medida judicial fue emitida después de que "el análisis (...) determinara que la fotografía que lo mostraba junto al primer ministro del enemigo israelí, Benjamín Netanyahu, y que circuló a través de las redes sociales, es una fotografía real y no ha sido sometida a ninguna modificación o distorsión digital ni a técnicas de inteligencia artificial", según un comunicado de la Fiscalía difundido por la agencia nacional de noticias libanesa, NNA.

Por ello, el fiscal general, Ahmed Rami al Hajj, emitió "una orden de búsqueda e investigación por un período de 30 días contra Antoine al Sahnaoui por el delito de colaboración con el enemigo israelí y violación de la ley de boicot a Israel".

Al Sahnaoui, también productor de cine, es presidente de la Société Générale de Banque au Liban, importante grupo bancario en el Líbano, y de la firma financiera Fidus Wealth Management, además de ser una de las figuras más poderosas y controvertidas del entramado financiero y político del país mediterráneo.

Actualmente se encuentra en EE.UU., donde reside de forma temporal, y según el comunicado, podría ser arrestado a su vuelta al Líbano por violar la ley de boicot a Israel.

Según diversos medios, el empresario asistió el pasado lunes a una cena de gala en Washington junto a Netanyahu durante la visita del mandatario al país norteamericano, en un evento que se celebró en memoria del fallecido senador estadounidense Lindsey Graham.

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Tras difundirse fotos de esa cena, un grupo de abogados libaneses interpuso una denuncia contra Al Sahnaoui basada en que la ley libanesa prohíbe estrictamente cualquier contacto o relación comercial de ciudadanos del país mediterráneo con Israel.