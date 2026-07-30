Manifestantes elevan a 31 los muertos en protestas en la Cachemira paquistaní esta semana

El Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), el grupo de defensa de los derechos humanos que lidera las protestas, ha denunciado en numerosas ocasiones casos de represión policial desde el inicio de las manifestaciones el 10 de junio.

"Nuestros 31 activistas han caído como mártires y más de 400 han resultado heridos por disparos de las fuerzas de seguridad", declaró a EFE Zahoor Ahmed, miembro del ilegalizado JAAC, desde un lugar desconocido.

En un comunicado en vídeo difundido a última hora del miércoles, Umar Nazir, miembro del comité central del JAAC, denunció que las fuerzas de seguridad habían abierto fuego contra manifestantes desarmados.

"Nuestra reivindicación era pacífica, fue pacífica, intentamos que fuera no violenta y nos dispararon", afirmó Nazir.

El miércoles, la cuenta del JAAC en X fue suspendida sin que la plataforma informara de las razones.

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Según cifras oficiales, 20 personas han muerto desde que comenzaron las protestas a principios de junio. El JAAC, por su parte, asegura que son más de 80 las víctimas mortales.

El movimiento exige la abolición de doce escaños de la Asamblea Legislativa reservados a refugiados de Jammu y Cachemira, la parte de la región administrada por la India, asentados en Pakistán tras la partición de 1947.

La disputa por esos escaños ha reavivado preguntas sobre democracia, autonomía y poder político en la región. El JAAC sostiene que Islamabad utiliza esos asientos para influir en la formación de gobiernos locales, mientras que las autoridades defienden que su eliminación requeriría una reforma constitucional.