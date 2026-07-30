Más de 1.700 tesoros de Hollywood buscan dueño en una subasta en Los Ángeles

La colección abarca objetos de las décadas de 1970 y 1980, como el traje de Christopher Reeve en 'Superman', aunque también recoge piezas de producciones más recientes como 'Donnie Darko' (2001), que representan "momentos clásicos de Hollywood", explicó a EFE Chuck Costas, vicepresidente de desarrollo comercial y operaciones de Propstore, la casa de subastas organizadora de esta puja.

Con una estimación de preventa combinada de 10 millones de dólares, la licitación se encuentra encabezada por el icónico traje blanco que catapultó a John Travolta en 'Saturday Night Fever' (Fiebre de sábado noche, 1977) por un valor estimado de entre 200.000 y 400.000 dólares.

Cada objeto de la sala "tiene un significado especial no solo para la gente de Estados Unidos, sino para todo el mundo", agregó Costas.

La subasta incluye "más de 1.700 lotes de utilería original de cine y televisión, vestuario, material de producción, tesoros autografiados y otros recuerdos del mundo del entretenimiento", indicó la compañía en un comunicado.

Entre los objetos expuestos se encuentran la Snitch Dorada original de 'Harry Potter and the Sorcerer's Stone' (Harry Potter y la Piedra Filosofal, 2001), valorada entre 25.000 y 50.000 dólares; o el gorro tricornio del capitán Jack Sparrow en 'Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl' (Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra, 2003).

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También el patinete volador que aparece en 'Back to the Future II' (Regreso al futuro 2, 1989), la máscara de Ghosface de la saga de terror 'Scream' o el cuchillo ensangrentado que usó Shelley Duvall para defenderse de Jack Nicholson en 'The Shining' (El resplandor, 1980) forman parte del catálogo de objetos en busca del mejor postor.

Una de las piezas más especiales para Costas constituye el ámbar que contiene al mosquito prehistórico con ADN de dinosaurio de la primera película de Jurassic Park (Parque Jurásico, 1993) y que ronda entre los 100.000 y los 200.000 dólares.

"Creo que es muy importante por varias razones: la franquicia de Jurassic Park ha perdurado desde el estreno de la primera película, y el cristal de ámbar representa toda la historia del descubrimiento de los dinosaurios y su regreso a la vida. Además, es el primero y único que sabemos que se usó en la película", explicó.

El hecho de que esta pieza nunca antes haya salido a subasta "significa que el precio podría ser muy alto", aseveró.

Aunque todas estas piezas tienen su propia historia, Costas destacó la colección de objetos de 'Pulp Fiction' (1994), de la que no han sobrevivido muchos artículos porque se trató de una producción pequeña.

"Muchas de esas cosas probablemente se tiraron o se vendieron después como ropa de segunda mano, pero había una colección de vestuario que conservó alguien que trabajó allí. La coleccionaron, la guardaron todos estos años y ahora la están sacando a la luz por primera vez", indicó.

Gran parte de los postores interesados en adquirir estas piezas proceden de fuera de Estados Unidos, reflejo de una tendencia hacia la internacionalización que este mercado ha consolidado en los últimos años.

"Hollywood ha llegado al mundo y creo que estas películas y series de televisión han impactado al mundo entero, por lo que todos quieren tener un pedazo de ellas", sentenció Costas.