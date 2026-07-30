Rusia confirma ataque a objetivos militares en Kiev, Leópolis y otras regiones de Ucrania

"Esta noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento aéreo, terrestre y marítimo, así como drones, contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos en las ciudades de Kiev, Leópolis y las regiones de Ivano-Frankivsk, Rivne y Dinpropetrovsk", señaló el mando castrense ruso en un comunicado publicado en la red de mensajería rusa MAX.

Además, las fuerzas rusas atacaron "buques de carga en el puerto Yuzni y en alta mar, que transportaban cargas militares".

En particular, señaló que en la capital ucraniana fue alcanzada la planta de ensamblado de piezas de artillería Zavod Mayak, especializada en piezas de recambio, detonadores, municiones de artillería y piezas para los drones de largo alcance FP-1 y FP-2.

También fue alcanzada una fábrica electrotécnica que producía drones espía y de ataque de largo alcance, incluyendo drones multihélices.

En Leópolis resultó dañada la Fábrica Aérea LDARZ, especializada en propulsores turboreactivos usados en los misiles de crucero ucranianos FP-5 Flamingo y drones de largo y medio alcance.

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Además, recibió daños la planta Lviv-1 (Fábrica Estatal LORTA), especializada en sistemas electrónicos de los misiles teledirigidos de largo alcance Neptune-MD y el análogo ucraniano de los misiles antiaéreos rusos S-300.

En Ivano-Frankivsk fue atacada la empresa SKB OBT, que fabricaba componentes para los ya citados misiles Flamingo, misiles FP-7 y FP-9 y Neptune-MD, y llevaba a cabo ensayos de componentes de los misiles Grom-2.

También recibió daños la empresa NEFTEMASH, también implicada en la producción de los misiles Flamingo y que almacenaba componentes suministrados por Occidente para estos.

En Rivne fue alcanzada la planta química ROVNOAZOT, que también producía piezas y componentes para misiles ucranianos, mientras que en Dnipropetrovsk las fuerzas rusas atacaron la empresa naviera Akvaplast, especializada en la producción de drones aéreos y acuáticos, además de obuses autopropulsados o de remolque.

Finalmente, en el puerto Yuzhni de la región de Odesa, a orillas del mar Negro, fue atacado un buque que transportaba cargas militares, y en alta mar fueron alcanzados dos buques que se trasladaban a los puertos de Odesa y Chornomorsk con cargamentos militares.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia lanzó esta madrugada contra Ucrania un ataque masivo en el que empleó más de 70 misiles y unos 280 drones, y que dejó un balance de 8 muertos.

Del total de las víctimas mortales, al menos cinco perdieron la vida en la localidad de Radushne, en los alrededores de la ciudad de Krivi Rig, donde tres niños murieron junto a sus padres al impactar de forma directa un misil balístico contra su casa, dijo Zelenski.

Otros dos niños de la familia fueron rescatados con vida de debajo de los escombros, agregó el presidente, que dio cuenta también de decenas de heridos en la localidad.

El mandatario ucreaniano habló también de decenas de edificios residenciales, negocios e infraestructuras destruidas y dañadas en las regiones de Kiev, Leópolis, Poltava, Járkov, Mikoláyiv, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano Frankivsk.