Ucrania ataca tres almacenes de Wildberries, el Amazon ruso

El canal ucraniano Exilenova+, especializado en ataques contra la retaguardia rusa, publicó fotos en las que se ve una columna de humo negro elevarse sobre las instalaciones del centro en Perm.

Por su parte, los canales independientes rusos Aguenstvo y Astra confirmaron el ataque y puntualizaron que tuvo lugar en la localidad de Zamulianka.

Mientras, Wildberries informó en su canal de Telegram que dos almacenes se incendiaron tras ataques de drones ucranianos.

"Debido a la alarma aérea declarada en la región de Penza fue evacuada una instalación logística de la compañía. Como consecuencia del ataque al almacén de la compañía se desató un incendio", señaló la empresa.

Añadió que a consecuencia del ataque resultó herida una persona que recibe atención médica.

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En la ciudad de Sarápul -región de Udmurtia, unos 1.200 kilómetros al este de Moscú- también "fue llevada a cabo la evacuación" tras ser declarada la alerta aérea.

"Debido al ataque (...) se desató un incendio", indicó Wildberries.

Según la compañía, "las cadenas logísticas han sido reorganizadas, la recepción de suministros y despacho de pedidos se llevan a cabo en otras instalaciones".

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ confirmó los ataques y publicó vídeos de los incendios, con densas columnas de humo elevándose sobre los almacenes.

Ucrania atacó la víspera otro almacén en la región de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, según la compañía.

En total, desde el comienzo de la campaña ucraniana contra esta empresa hace dos semanas han sido atacados 14 centros logísticos, causando pérdidas millonarias y dejando un saldo de una decena de muertos.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la última noche las defensas antiaéreas derribaron 258 drones ucranianos de ala fija sobre varias regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.