UE sanciona a siete personas y tres entidades por centros de estafa en el Sudeste Asiático

Entre los sancionados figuran los conglomerados multimillonarios Prince Holding Group y Jin Bei Group, así como sus respectivos presidentes, Chen Zhi y Zhu Zhongbiao.

Con sede en Camboya, Prince Holding Group construye complejos de centros de estafa en ese país, así como en Birmania (Myanmar), a través de distintas empresas fachada para "perpetrar fraudes de inversión en criptomonedas y otros esquemas fraudulentos", detalla el Consejo en un comunicado.

"Dentro de estos centros, numerosas víctimas procedentes de distintos países son objeto de trata o son atraídas con engaños, retenidas contra su voluntad y obligadas a llevar a cabo estafas en línea dirigidas contra víctimas de todo el mundo", añade el texto, que precisa que "las víctimas que trabajan en los centros de estafa denuncian abusos, torturas, secuestros y detenciones ilegales".

Jin Bei Group, por su parte, desarrolla casinos y complejos de centros de estafa en Camboya con el mismo fin.

También se imponen medidas restrictivas contra el Ejército Democrático Benevolente Karen (DKBA, por sus siglas en inglés), un grupo armado birmano que controla territorio en el estado Karen de Myanmar, en torno a Myawaddy, en la frontera con Tailandia.

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"El DKBA es responsable de facilitar centros de estafa a gran escala al permitir que estos complejos ilegales operen bajo su protección y que redes criminales operen en las áreas bajo su control", según el texto.

Las personas y entidades incluidas hoy en la lista están sujetas a la congelación de sus activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas, además, quedan sujetas a una prohibición de viaje que les impide entrar o transitar por territorio de la UE.

El 7 de diciembre de 2020, el Consejo estableció un régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos, aplicable a actos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones o abusos de los derechos humanos.