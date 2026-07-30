Venezuela incauta más de tres toneladas de cocaína en una zona en el este del país

"Luego de días de trabajo de inteligencia, logramos llegar a un sitio donde tenían un gran alijo de drogas, allá en el oriente del país", afirmó durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Se trató de una operación conjunta durante la que hubo un enfrentamiento entre los funcionarios y las personas vinculadas con la droga, de las cuales varias resultaron heridas, aunque no precisó la cifra, y huyeron por "una zona boscosa, montañosa", señaló Cabello.

El pasado junio, el Ministerio de Interior indicó que un cargamento de 1.697 kilogramos de marihuana, oculto en dos camionetas, fue incautado por la Policía en el estado Lara (oeste).

La cartera de Estado precisó entonces que quienes transportaban el cargamento lograron escapar, por lo que las fuerzas de seguridad continuaban rastreando la zona para detenerlos.

En 2025, las autoridades venezolanas decomisaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era "cocaína destinada a mercados europeos", según informó en diciembre la Superintendencia Nacional Antidrogas.

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En febrero pasado, Venezuela y EE.UU. acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.