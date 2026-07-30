Zhongji debuta con bajadas del 7,35 % tras la mayor salida a bolsa del año en Hong Kong

La empresa sacó a la venta 54,5 millones de títulos a un precio unitario final de 980 dólares hongkoneses (125 dólares ó 109,1 euros), pero empezó la jornada con un descenso del 0,92 % y llegó al descanso de la media sesión un 7,35 % por debajo, en unos 908 dólares hongkoneses (115,77 dólares ó 101,09 euros) por acción.

Zhongji se reservó una opción de sobreasignación de un 15 %, la cual elevaría el tamaño de la oferta a unos 62,7 millones de participaciones y la recaudación a 61.422 millones de dólares hongkoneses (7.832 millones de dólares ó 6.837 millones de euros).

Esto la convierte en la mayor salida a bolsa en la antigua colonia británica desde la que protagonizó en 2019 el gigante chino del comercio electrónico Alibaba, valorada en 12.900 millones de dólares.

Asimismo, se trata de la segunda operación más cuantiosa de este tipo en todo el continente este año, por detrás de la que firmó esta misma semana el principal fabricante chino de chips de memoria, CXMT, que superó los 9.800 millones de dólares.

La prensa local recalcó hace unos días que casi la mitad de las acciones que Zhongji sacó a oferta estaban ya reservadas por importantes inversores internacionales como BlackRock, Temasek o el fondo gestor de las pensiones en Canadá, el CPPIB.

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Más allá de las cantidades, la operación resulta de interés al producirse en un momento en el que la confianza en el sector tecnológico empieza a tambalearse entre los inversores globales; y para evitar un mal debut, tan solo dos días atrás, Zhongji anunció un plan de recompra de acciones por hasta 1.200 millones de dólares en la vecina Shenzhen, que los expertos enmarcaron como una medida para impedir que sus títulos caigan hoy por debajo del precio inicial.

Además, según el diario hongkonés South China Morning Post, el umbral mínimo fijado por la compañía para poder adquirir sus acciones -en Hong Kong se negocian por paquetes, mientras que en otros mercados como EE.UU. se pueden comprar individualmente- es el más caro en toda la historia de ese parqué, algo que podría echar atrás a algunos inversores minoristas.

Zhongji ya salió a bolsa en 2012 en Shenzhen, plaza centrada precisamente en valores tecnológicos en la que sus acciones se han disparado un 333 % a lo largo de los últimos doce meses, para situarse en un precio frente al que la oferta final hongkonesa supone un descuento del 7,2 %.

La compañía, cuyo valor bursátil asciende a casi 150.000 millones de dólares, fabrica transceptores ópticos, componentes clave para los centros de datos de inteligencia artificial (IA), y es un importante proveedor para gigantes tecnológicos como Nvidia, Alphabet -matriz de Google- o Meta.

Fundada en 1987 y con sede en Longkou (este), Zhongji es uno de los tres principales fabricantes chinos de los mencionados productos, utilizados para transferir grandes cantidades de datos a través de fibra óptica, junto a Eoptolink y a TFC Communication, de las cuales también se espera que lancen próximamente salidas a bolsa secundarias en Hong Kong.

Precisamente, el auge de la IA le permitió a Zhongji incrementar en un 262 % su beneficio neto en el primer trimestre hasta el equivalente a unos 842 millones de dólares, mientras que sus ingresos hicieron lo propio en un 192 %.