Mundo
31 de julio de 2026 a la - 01:30

Al menos 15 muertos tras el derrumbamiento de una mina de carbón en Pakistán

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Nueva Delhi, 31 jul (EFE).- Al menos 15 trabajadores murieron en el derrumbamiento una mina de carbón en el área de Sorange, en la provincia sureña paquistaní de Baluchistán, mientras que otras 21 personas continúan desaparecidas, según dijeron autoridades al medio local Dawn.

Por EFE