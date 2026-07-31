Al menos 49 defensores de DD.HH. LGBTIQ+ fueron asesinados en Colombia entre 2020 y 2024

Así lo revela el informe 'Defender la diversidad. Violencias contra personas LGBTIQ+ defensoras de derechos humanos en Colombia (2020-2024)', publicado por el Programa Somos Defensores, que señala que "la persistencia de estos crímenes refleja la ausencia de garantías efectivas para el ejercicio de la defensa de derechos humanos".

El documento señala que en 2020 "se registraron 7 casos (14,3 % del total del periodo)" y en 2021 estos crímenes descendieron a 5 (10,2 %), "lo que podría interpretarse de manera superficial como una mejora coyuntural".

"No obstante, esta aparente reducción resultó efímera, pues en 2022 los asesinatos ascendieron a 12 casos (24,5 %), lo que significó un incremento del 140 % respecto al año anterior", señala la información.

Este repunte abrupto, según el informe, "refleja un recrudecimiento de la violencia por prejuicio, posiblemente vinculado a la reconfiguración territorial de grupos armados, la reacción frente a los avances en derechos LGBTIQ+ y el uso de la violencia como herramienta de control social".

Entre tanto, en 2023 y 2024 se reportaron, respectivamente, 11 (22,4 %) y 14 asesinatos (28,6 %), lo que, según el Programa Somos Defensores, consolidó "una tendencia de violencia sostenida en niveles críticos".

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Según el informe, de las 49 víctimas mortales, 28 eran personas defensoras LGBTIQ+; cuatro, líderes comunitarios, y tres, comunales.

También fueron asesinados seis líderes afrodescendientes y tres culturales, mientras que hubo víctimas asociadas a procesos de víctimas, sindicales e indígenas, con un caso cada una.

"Finalmente, se registraron 2 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz. Estos datos permiten concluir que el liderazgo más afectado es el ejercido por personas LGBTIQ+, lo que evidencia que la orientación sexual y la identidad de género se convierten en factores de riesgo diferencial para quienes asumen una labor en la defensa de los derechos humanos", agregó la información.