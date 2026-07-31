Al menos 9 muertos por el derrumbe de un edificio residencial cerca de Bombay

"Hasta el momento, se han recuperado los cuerpos de nueve personas. La información inicial sugería que entre diez y doce personas estaban atrapadas en el interior", indicó el administrador del distrito de Thane, Shrikrishnanath B. Panchal, en unas declaraciones grabadas por medios locales.

Además de los fallecidos y heridos, se cree que entre dos y tres víctimas continúan todavía bajo los escombros de la estructura, detalló por su parte el funcionario subdivisional de Bhiwandi, Amit Sanap, a la agencia local PTI.

Panchal precisó que los equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF, por sus siglas en inglés) llegaron al lugar del siniestro 40 minutos después del derrumbe en la noche del jueves.

El edificio, conocido como Kohinoor y que había sido declarado como "peligroso" por las autoridades municipales, se vino abajo mientras se realizaban obras de reparación en las instalaciones.

Tras visitar la zona del siniestro, el ministro de Gestión de Desastres del estado de Maharashtra, Girish Mahajan, aseguró en su cuenta de la red social X que todas las agencias trabajan "a toda máquina" para rescatar a los ciudadanos atrapados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La pérdida de vidas en este accidente es extremadamente trágica (...). Hacemos todo el esfuerzo posible para salvar cada vida", añadió el ministro y aseguró que se está brindando el tratamiento médico necesario a los supervivientes.