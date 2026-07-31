Albares informa a Kallas y sus homólogos europeos sobre la evolución de la crisis en Ceuta

Según fuentes de Exteriores, Albares también está dando cuenta a sus homólogos de las medidas que el Gobierno español ha puesto en marcha en coordinación con Marruecos, tras la entrada masiva de migrantes -unas 49.000 según el Gobierno pero hasta 60.000 según el presidente de esta ciudad española- de las últimas horas, y la "especificidad" de Ceuta y Melilla, únicas ciudades europeas con frontera en África.

De momento, Finlandia ha apoyado este viernes excluir a España del espacio Schengen debido a la situación migratoria en Ceuta, una posibilidad que ya está estudiando Italia, como confirmó ayer, y que ha llevado al Ministerio a llamar a consultas a su embajador en España. Mientras, Francia ha reforzado sus fronteras.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también defendió este viernes que la Unión Europea (UE) estudie todas las opciones, entre ellas excluir a España del Tratado de Schengen.

"Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen", señaló la mandataria socialdemócrata en un comunicado enviado a la agencia danesa Ritzau.

Al mismo tiempo, las fuentes del Ministerio español de Exteriores informaron de que el ministro sigue "en contacto permanente" con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, para reforzar la coordinación del retorno de todas las personas que ya están volviendo a Marruecos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las estimaciones iniciales elevan a 49.000 personas -a falta de confirmación oficial, mientras que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cifró en 60.000- las personas que entraron de forma irregular a la ciudad norteafricana española de Ceuta, que tiene una población censada de 83.595 habitantes, según datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, el Ministerio del Interior español divulgó que hasta las 13.30 de hoy (11.30 GMT) ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 personas, y que las salidas continuaban a un ritmo de unas 150 personas por minuto.