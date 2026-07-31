Alemania celebra la voluntad marroquí para colaborar con España en las fronteras

"Acojo con satisfacción la disposición de Marruecos de seguir colaborando estrechamente con España para garantizar la seguridad de la frontera común y readmitir a los migrantes de Ceuta lo antes posible", dijo el jefe de la diplomacia alemana, que instó a actuar con celeridad y al servicio de los intereses de la Unión Europea (UE).

Es hora de "con rapidez y de forma conjunta, en interés de la Unión Europea, para proteger el espacio Schengen -uno de los mayores logros de la UE- y mantenerlo abierto", según el jefe de la diplomacia germana.

"Es fundamental que España recupere de inmediato el control total sobre la preocupante situación en Ceuta, donde decenas de miles de personas han cruzado ilegalmente la frontera con España", abundó Wadephul, quien señaló que está en contacto con sus homólogos de España y Marruecos.

"He estado en contacto al respecto con mi homólogo español, José Manuel Albares, con mi homólogo marroquí, Nasser Bourita, y con otros colegas de la UE", apuntó Wadephul.