Alias Efrén, cercano al criminal más buscado de Colombia, muere en una operación militar

Efrén, que lideraba el Frente 39 del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, contaba con una trayectoria criminal de más de 30 años y era "uno de los principales articuladores de las actividades ilícitas de esta organización en el oriente y sur del país", explicó en X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

El funcionario celebró lo hecho por los militares y advirtió que "no hay lugar donde puedan esconderse los criminales", por lo que dijo que "más temprano que tarde caerá alias 'Mordisco'".

Según cifras de la Fundación de Ideas para la Paz (FIP), el EMC cuenta con más de 3.545 miembros que ejercen su influencia en 173 municipios de 22 de los 32 departamentos de Colombia.

Néstor Gregorio Vera, el nombre verdadero de Iván Mordisco, es el hombre más buscado del país, ya que el Gobierno ofrece hasta 5.000 millones de pesos colombianos (unos 1,5 millones de dólares) por información que permita su captura.

Al jefe del EMC se le acusa de terrorismo, homicidios, reclutamiento forzado y narcotráfico, entre otras conductas criminales.

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Por su parte, por Efrén el Gobierno ofrecía una recompensa de 2.000 millones de pesos (unos 632.000 dólares), ya que "controlaba rentas del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de armas, además de instruir a sus integrantes en el empleo de drones cargados con explosivos para atacar a la población", explicó el ministro.