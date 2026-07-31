Asociación de Periodistas de El Salvador registra 210 agresiones contra la prensa en 2026

La APES indicó que las agresiones más recurrentes han sido declaraciones estigmatizantes (68), acoso digital (45), difamación (26), acoso en espacios físicos (20) e insultos (13), entre otras, sin precisar los datos del mismo período en 2025.

La organización no gubernamental dejó de ejecutar proyectos en el país con fondos de cooperación internacional, lo que fue anunciado en septiembre de 2025, debido "a las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones" que impone una reciente Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el presidente Nayib Bukele.

Pese a esa situación, la APES continúa realizando un monitoreo sobre las condiciones de los periodistas en el país.

Los datos fueron compartidos en el marco del Día del Periodista, fecha que se conmemora cada 31 de julio en El Salvador y que es celebrada por muchos periodistas en el exilio.

La APES contabilizó en el 2025 al menos 426 agresiones contra la prensa, con 53 comunicadores "empujados al exilio" y actores vinculados con el Estado como principales señalados de los ataques.

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Las cifras del Informe de Libertad de Prensa 2025 de la asociación indicaron que las agresiones contra periodistas y medios de comunicación fueron cerca de un "9 % menos de las contabilizadas dentro del monitoreo corriente en 2024, cuando se registraron 467", lo que se debería a la salida forzada de periodistas del país.

De acuerdo con la más reciente clasificación de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicada en abril pasado y que mide las condiciones de la prensa a 180 países, El Salvador se ubica en el lugar 143, un descenso de 62 puestos desde el 2019, cuando llegó al poder el presidente Bukele.

De acuerdo con la APES y otras organizaciones humanitarias, las salidas de periodistas se han visto precedidas de acoso policial.

Organizaciones humanitarias han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 130 activistas y periodistas debieron salir de El Salvador en los últimos cinco años para "proteger su integridad", la mayoría en 2025, bajo la Administración de Bukele.

Mientras que en mayo pasado, Sergio Arauz, presidente de la APES, señaló que la organización se encuentra en un "limbo", dado que las autoridades salvadoreñas no han realizado la entrega de las credenciales a la directiva, con las que se les reconoce como representantes legales. Hasta la fecha, no ha informado si les fueron entregadas.