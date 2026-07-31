Bruselas acusa a Temu de no colaborar en una inspección sobre su actividad en la UE

"La Comisión considera de forma preliminar que Temu ha incumplido su deber de cooperar activamente en múltiples aspectos relacionados con la realización de la inspección", señaló la institución en un comunicado.

En concreto, le acusa de no haber proporcionado información sobre la organización y la gestión de sus actividades en la UE, ni sobre los libros en los que registra su actividad ni sobre las herramientas y sistemas informáticos que utiliza para sus negocios en el mercado único.

Se trata de la documentación que Bruselas pidió a PDD Holdings Inc. -la propietaria de Temu- y a WhaleCo Technology Limited -su subsidiaria en Irlanda- en el marco de la inspección que llevó a cabo por sorpresa entre el 2 y el 5 de diciembre del año pasado para averiguar si ha recibido subsidios públicos ilegales.

"El hecho de no facilitar la información impidió que la Comisión revisara fuentes de información que podrían haber sido relevantes para su investigación", aseguró el Ejecutivo comunitario.

La empresa tiene ahora la posibilidad de rebatir la acusación de la Comisión pero, si tras sus alegaciones Bruselas sigue considerando que hay "evidencia suficiente" de que ha incumplido sus obligaciones de colaborar con la inspección, podría imponerle una multa de hasta el 1 % de su facturación anual a nivel global.

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Todo ello mientras el Ejecutivo comunitario continúa con la investigación principal para saber si ha recibido subsidios que distorsionan el mercado, una suposición sobre la que todavía no se ha pronunciado.