Bruselas señala que "no se puede especular" con motivos de llegada de migrantes a Ceuta

"Creo que debemos seguir insistiendo en que, en esta fase, no podemos especular más allá de lo que vemos que está ocurriendo. Seguimos en contacto con España y contamos con un marco muy claro para gestionar estas situaciones", dijo un alto funcionario de la CE a los periodistas.

El Ejecutivo comunitario valoró además como "positivos" los contactos entre los gobiernos de España y Marruecos para el retorno de los migrantes, y calificó la respuesta del lado marroquí como constructiva y rápida.

"Lo cierto es que las autoridades marroquíes han reaccionado con gran rapidez y se han movilizado plenamente para hacer frente a la situación a todos los niveles", dijo otro funcionario comunitario.

Con respecto a la entrada en juego del Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor de la UE, una de las piezas clave del Pacto de Asilo y Migración europeo que permite a los Estados miembros aplicar excepciones temporales a las normas ordinarias de asilo, la Comisión sostuvo que depende de España el solicitarla o no.

"Corresponde a España evaluar si la situación a la que se enfrenta cumple los requisitos y los umbrales establecidos en el Reglamento de crisis, o si se ajusta a alguna de las circunstancias contempladas en dicho Reglamento; no hemos recibido tal solicitud, ni indicación alguna por parte de las autoridades españolas", dijo el alto funcionario.

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En este sentido, el Ejecutivo comunitario aseveró que Marruecos figura en la lista europea de terceros países de origen seguros, lo que significa que los nacionales marroquíes que han llegado en las últimas horas a Ceuta no califican para solicitar asilo, lo que debería permitir a España "tramitar las solicitudes con rapidez".

"Las autoridades españolas y marroquíes ya cuentan con un acuerdo bilateral de readmisión en vigor desde hace bastantes años, y este está funcionando bien", añadió.

Actualmente, la agencia europea de fronteras Frontex cuenta con 30 personas en Ceuta, según la Comisión.

El Ejecutivo comunitario también recordó que Ceuta y Melilla no están sujetas a la normativa Schenghen después de que varios Estados miembros, entre ellos Italia, Finlandia o Dinamarca, propusieran romper la colaboración con España en este espacio de libre circulación europeo.