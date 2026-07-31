China refuerza sus "patrullas" al este de Taiwán y eleva la presión militar sobre Taipéi

En un comunicado, Jiang Lue, portavoz de la CCG, declaró que el grupo de tareas liderado por el buque Xiushan realizó "patrullas rutinarias de aplicación de la ley, conforme a la legislación, en las aguas situadas al este de la isla china de Taiwán", que se gobierna de forma autónoma pero que Pekín considera parte de su territorio.

Desde principios de julio, la formación encabezada por el Xiushan ha reforzado el "control" sobre estas aguas "con el fin de garantizar de manera efectiva la navegación y las actividades ordenadas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos y conformes a la ley, así como las vidas y los bienes de los pescadores de ambos lados del Estrecho".

"La Guardia Costera de China continuará reforzando las patrullas de aplicación de la ley en las aguas bajo jurisdicción china y salvaguardará con firmeza la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China", señaló el comunicado.

China reforzó su presencia marítima al este de Taiwán tras el anuncio, el pasado 28 de mayo, del inicio de negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, un área que se extiende frente a la costa oriental de la isla.

Esta zona resulta particularmente estratégica no solo porque alberga vías marítimas clave para el comercio mundial, sino porque sería la que emplearían países como Estados Unidos y Japón para brindar ayuda a la isla en caso de invasión o bloqueo marítimo por parte de China, según analistas de defensa.

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De hecho, los expertos creen que el actual despliegue chino podría ser la antesala de una cuarentena con la que Pekín podría detener, inspeccionar o incluso abordar buques comerciales con destino a Taiwán y cortar el suministro de elementos básicos, como el gas natural licuado, principal fuente de generación eléctrica de este territorio.

El anuncio de estas "patrullas" por parte de la CCG se produjo un día después de que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán informase de que el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) había realizado una "patrulla conjunta de preparación para el combate" en torno a la isla, la cuarta en el mes de julio.

Según la cartera castrense, en la operación participaron una veintena de cazas de combate J-11 y J-16, bombarderos H-6, aviones de alerta temprana KJ-500 y drones, que sobrevolaron la región norte, centro, suroeste y este de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa.

Ambos episodios tienen lugar a falta de una semana para el inicio de las maniobras anuales de las Fuerzas Armadas de Taiwán, conocidas como Han Kuang, unos ejercicios que pondrán a prueba durante diez días y nueve noches la capacidad de respuesta de las tropas frente a una eventual agresión militar de China.