Denunciarán ante la CIDH presuntos casos de racismo estructural en Ecuador

Delegados de la organización no gubernamental sin fines de lucro estarán acompañados de representantes de la Fundación Mujeres de Asfalto y el activista Jimmy Ocles, a la que califican como víctima de perfilamiento racial.

La denuncia la presentarán el próximo 3 de agosto en el 196 Período de Sesiones de la CIDH para exponer su testimonio "y las afectaciones sobre perfilamiento racial y racismo estructural que enfrentan las poblaciones afrodescendientes en Ecuador", anotó.

Durante la audiencia, en Washington, presentarán un vídeo, información, documentación y testimonios sobre las afectaciones que aseguran haber sufrido comunidades afrodescendientes "como consecuencia de prácticas de discriminación racial, el uso desproporcionado de la fuerza, la militarización de los territorios y la aplicación prolongada de estados de excepción", dispuestos por el Ejecutivo para combatir la inseguridad.

Las organizaciones solicitarán a la Comisión Interamericana que emita un pronunciamiento sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir el perfilamiento racial, garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y promover políticas públicas orientadas a la reparación integral y la no repetición.