EEUU propone recortes históricos al uso del agua del río Colorado a tres estados del Oeste

La Oficina de Reclamación de EE.UU., una dependencia del Departamento del Interior, presentó la propuesta final sobre la gestión de los embalses de las presas Glen Canyon y Hoover (lago Powell y lago Mead), que se nutren del río y registran mínimos histórico.

El plan propone un recorte en el consumo de agua para estos tres estados situados aguas abajo —California, Arizona y Nevada— de hasta 3.700 millones de metros cúbicos anuales, una cifra que representa hasta el 40 % de sus asignaciones conjuntas y que surte, en gran parte, a comunidades agrícolas.

La propuesta exime por el momento de los recortes a Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming, que se encuentran en la cuenca alta del río.

El sistema general que depende de Colorado proporciona agua y electricidad a más de 40 millones de personas en el occidente de EE.UU., pero los embalses más grandes del río, el lago Mead y el lago Powell, han llegado a sus niveles más bajos debido a la sequía intensificada por el cambio climático.

Los siete estados -California, Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming- así como varios pueblos indígenas, han estado enfrascados por años en una disputa sobre cómo hacer recortes al uso del agua del Colorado y evitar que los embalses caigan a niveles peligrosamente bajos.

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El plan permitiría en parte dirimir la disputa y garantizar que el sistema del río Colorado “siga siendo confiable y resiliente” para las comunidades e industrias que dependen de él, declaró en un comunicado el secretario del Interior, Doug Burgum.

El secretario insistió que la propuesta proporciona flexibilidad para responder a las condiciones hidrológicas cambiantes, al tiempo da la oportunidad para que los estados de la cuenca continúen trabajando para lograr “soluciones duraderas” basadas en el consenso.

La propuesta advierte que las "condiciones de sequía de los últimos 25 años" y la probabilidad de que persista la escasez de precipitaciones hacían "particularmente difícil" elaborar nuevas normas.

El volumen conjunto de agua almacenada en el lago Powell no había alcanzado niveles tan bajos desde antes de que comenzara el llenado de la presa que abastece (Glen Canyon) en 1963; además, desde el año 2000, el consumo de agua ha superado el caudal total de entrada al sistema en la mayoría de los años, resaltó el Gobierno.

El pasado 12 de julio, el lago Mead, ubicado entre Arizona y Nevada, se encontraba al 27 % de su capacidad y el lago Powell, ubicado entre Utah y Arizona al 24 %, según datos de la Oficina de Recuperación de Tierras de Estados Unidos.

El plan propuesto por la Casa Blanca no incluye el agua que el río proporciona a México, que continúa en negociaciones directas con el Ejecutivo.