El Banco de Japón mantiene los tipos en el 1 % y mejora previsión de crecimiento en 2026

La decisión de congelar los tipos de interés se tomó por una mayoría de ocho votos a favor y uno en contra, informó el BoJ en un comunicado, y llega un mes después de que el organismo subiera la tasa al 1 % desde el 0,75 %, el nivel más alto en 31 años.

Analistas y medios de comunicación nipones anticiparon la cautela del BoJ, ante la previsión de que dejara inalterados los tipos para evaluar el impacto del aumento de los precios del crudo debido al conflicto en Oriente Medio, así como el de la depreciación del yen en la inflación y las empresas.

Además, el BoJ elevó al 0,6 %, frente al 0,5 % estimado el pasado abril, su previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) japonés para el presente año fiscal, que comenzó este abril y finalizará en marzo de 2027, debido al impacto del conflicto en Oriente Medio.

"Si bien se espera que el aumento de los precios del petróleo crudo (...) frene la actividad económica", dijo el BoJ, la economía nipona podría verse impulsada por factores como las medidas gubernamentales y "un aumento de la demanda mundial relacionada con la inteligencia artificial (IA)".

Se espera que el crecimiento repunte moderadamente en el año fiscal 2027-28 al 0,8 %, conforme se disipen los efectos negativos del aumento de precios del petróleo.

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El BoJ estimó además que el índice de precios al consumo (IPC), que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, se sitúe en un 2,7 % en el presente año fiscal, frente al 2,8 % estimado el pasado abril.