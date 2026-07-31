El CAC-40 termina por encima de los 8.500 puntos con un ligero ascenso del 0,28 %

La sesión comenzó con una subida casi imperceptible respecto a los 8.485,64 puntos del cierre de la víspera, pero en pocos minutos la tendencia alcista del indicador se confirmó y se acrecentó de forma que en menos de una hora llegó al que sería el máximo del día con 8.576,55 puntos.

Durante el resto de la mañana, el CAC-40 experimentó pocas oscilaciones, pero a media tarde el incremento se debilitó y a poco más de una hora estuvo a punto de pasar a territorio negativo.

En los últimos intercambios, el índice volvió a recuperarse para terminar en 8.509,64 puntos, lo que significa que en una semana el mercado francés ha avanzado un 1,69 % y en el último mes un 2,12 %. Desde comienzos de año, el índice ha ganado un 4,47 %.

La actividad se mantuvo en niveles relativamente elevados, como lo muestra que durante toda la jornada se negociaron títulos por valor de 5.352 millones de euros.

En el frente de los valores, entre los grandes protagonistas destacaron la compañía de materiales de construcción Saint Gobain, que se revalorizó un 6,89 % y el operador de mercados Euronext, que avanzó un 6,16 % tras presentar unos resultados del tercer trimestre con crecimientos de dos dígitos en los principales parámetros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las otras mayores subidas del selectivo francés fueron la del grupo energético Engie (3,99 %), la del banco Crédit Agricole (2,61 % y la de la farmacéutica Sanofi (2,34 %).

En el otro extremo, la caída más pronunciada del CAC-40 fue la del grupo de servicios medioambientales Veolia (3,72 %), seguida del operador de telecomunicaciones Orange (2,96 %), la de la cadena de hoteles Accor (2,92 %) y la del fabricante de coches Renault (2,54 %).